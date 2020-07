Apple võitis Euroopa Komisjoni 13-miljardilise maksutrahvi vaidluses

Euroopa Liidu tähtsuselt teine kohus Üldkohus otsustas täna, et Euroopa Komisjon ei suutnud tõestada, et Apple oli saanud majandusliku eelise.

Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager otsustas 2016. aastal, et Apple peab maksma Iirimaale 13 miljardit eurot ettevõtte tulumaksu ning lisaks veel intressid, sest pärast uurimist tuvastas komisjon, et Iirimaa oli andnud enam kui 10 aasta jooksul ettevõttele kokkuleppeliselt sisuliselt maksuvabastuse ehk nn „sweetheart deali“, millega ettevõte pidi maksma tulumaksu vähem kui 1%.

Apple maksis trahvi ära jba 2018. aastal- koos intressidega oli summa 14,3 miljardit- ja kaebas otsuse edasi.

Norra majandusuudiste kanal E24 kirjutab, et Iirimaa rahandusminister tõdes Bloombergile saadetud kirjas, et nad on kohtu otsusega rahul ning kinnitas, et Apple ei ole saanud erikohtlemise osaliseks.

Kohtu otsus on tõsine tagasilöök Euroopa Komisjonile võitluses suurfirmade maksude tasumise eest.

Nüüd on Euroopa Komisjonil aega kaks kuud ja 10 päeva, et otsus vaidlustada.

Briti majandusleht Financial Times kirjutab oma allikatele tuginedes, et Euroopa Komisjon kaebab otsuse tõenäoliselt edasi ning edasi arutab asja Euroopa Kohus, mis langetab ka lõpliku otsuse.