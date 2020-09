Apple Watch Series 6 ja Apple Watch SE nutikellad on tänasest Eestis saadaval

Tänasest on Apple’i ametlike edasimüüjate juures saadaval Apple Watch Series 6 ja Apple Watch SE nutikellad.

Tooted, mida esitleti esimest korda eelmisel nädalal Apple'i virtuaalsel üritusel "Time Flies", pakuvad innovaatilisi funktsioone ja uusi nutilahendusi.

Apple Watch 6 on tulvil uutest funktsioonidest

Avad Baltic UAB

Uus kuuenda generatsiooni nutikell erineb oma eelkäijatest uue sensori ja vere hapnikusisalduse mõõtmise võimaluse poolest. Lisaks on kellal ülitäpne ja tundlik kõrgusemõõtur, mis jälgib liikumist senisest paremini ja on alati nähtav varasemast kaks ja pool korda eredamal ekraanil.

Uue põlvkonna nutikell on saadaval kahes suuruses: 40 mm või 44 mm Retina ekraaniga. Kell on valmistatud 100 protsenti taaskasutatud alumiiniumist ning valikus on viis erinevat värvi: New Gold, Silver, Space Black, Product Red või Blue.

Sarnaselt eelmistele mudelitele on uue kella fookuses tervise ja sportliku soorituse jälgimine. Lisaks eespool mainitud funktsioonidele jälgib kell randmel olles pidevalt südamerütmi ja seda nii sportimise ajal kui ka puhkeolekus. Samuti on olemas integreeritud äkilise kukkumise tuvastamise funktsioon, mis kukkumise korral saadab määratud hädaolukorra kontaktidele automaatse teate.

Apple Watch 6 on suurepärane treeningvahend sportlastele: kella funktsioonide seast leab integreeritud GPS-i, veekindluse kuni 50 m sügavusel ning täpsed mõõdikud sügavuse, kiiruse, kõrguse kasvu, põletatud kalorite ning terviseandmete kohta. Kella vastupidavus võimaldab mõõta oma spordisaavutusi nii basseinis või jõusaalis kui ka välistingimustes sporti tehes. Sellel mudelil on ka olemas kauaoodatud une jälgimise funktsioon, mis aitab tagada kvaliteetse ja tervisliku unerežiimi.

Nutikellaga saab vastu võtta kõik iPhone'ilt sissetulevad kõned, sõnumid või meilid. Kellal on olemas lisaks nutikella enda rakendustele ka Apple Pay teenus, virtuaalne Siri assistent ning Maps. Kasutajasõbraliku Walkie Talkie funktsiooniga saab teistele Apple Watchi kasutajatele helistada ka telefonita.

WatchOS 7 operatsioonisüsteem pakub senisest rohkem ekraaninäo valikuid, mille seast leiab igaüks oma stiili ja tujuga sobiva.

Nutikella disainerid tutvustavad ka unikaalset funktsiooni Handwashing, mis märgib üles kõik korrad, kui pesed käsi. Käte pesemise ajal läheb kellal tööle 20-sekundiline taimer, mis on terviseorganisatsioonide soovitatud aeg käte pesemiseks.

Atraktiivse hinnaga Apple Watch SE

Avad Baltic UAB

Apple Watch SE on juba populaarsust kogumas tänu oma heale hinnale. Nutikellal on Apple Watch Series 6 kella disain ja samasugune suur ekraan, võimas S5 protsessor ja watchOS 7 operatsioonisüsteem.

Nutikell on loodud igaühele, kes soovib oma aktiivsust jälgida. Selle paljud funktsioonid sobivad nii neile, kes liiguvad linnas või kodus, kui ka juhul, kui sa ei kujuta oma elu intensiivse treeninguta ette. Kell motiveerib sind iga päev liikuma ja seatud eesmärke saavutama. Ekraanil kuvatavad kolm tegevusringi tuletavad meelde päeva jooksul piisavalt samme läbima, pause tegema või aktiivsemalt aega veetma.

Apple Watch SE on veekindel ja pakub suurel hulgal treeninguid, mille vahel valida. Nutikella ekraan kuvab kõige olulisemaid andmeid, nagu läbitud distants, sammude arv, kulutatud kalorid, südamerütm ja kõrguse tõus. Uuel kellal on olemas ka rakendused Sleep ja Handwashing, hädaolukorra funktsioon, Siri, Apple Pay ning teised kasulik äpid ja funktsioonid.

Sarnaselt kuuenda seeria nutikellale on Apple Watch SE saadaval kahes suuruses ekraaniga. Valida saab kolme värvi vahel: Silver, Gold ja Space Gray.

Eesti kuulsused panid juba uued nutikellad proovile

Avad Baltic UAB

Lauljad Getter Jaani ja Tanel Padar on juba Apple Watch Series 6 nutikella proovinud ning kiidavad selle stiilset disaini, erksat ekraani ja uusimaid funktsioone.

Uued Apple Watchi nutikellad on tänasest ametlike edasimüüjate juures saadaval. iDeali poodides tutvustas kellasid tuntud personaaltreener ja tervisliku eluviisi saadik Sandra Raju. Lisaks tehti Euronicsi poodides virtuaalne ülevaade kellade tehnilistest parameetritest ning uuendustest.