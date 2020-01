Apple'i aktsia tegi ajalugu. Esmakordselt alistus 300 dollari tase

Aktsia kallines eile 2,3 protsenti ja maksis USA aktsiaturu sulgemisel 300,35 dollarit tükist.

Läinud aasta oli Apple'i aktsiale aastakümne parim. Mullu tõusis aktsia hind 86 protsenti. USA lai aktsiaindeks S&P 500 tõusis samal ajal 29 protsenti.

Paljud investorid arvasid, et Apple'i kasvulugu on ajalugu, kuid ettevõtte juht Tim Cook seljatas need hirmud.

Apple on USA kõige väärtuslikum börsifirma, makstes 1,33 triljonit dollarit võrreldes Microsofti 1,23 triljoni dollariga, kirjutab FT.

200 dollari joone ületas aktsia esmakordselt 2018. aasta augustis. Alates 2009. aastast on aktsia hind kümnekordistunud.