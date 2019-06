Apple'i disainišeff Jony Ive lahkus ettevõttest

Toimetas: Andres Reimer reporter-toimetaja RUS

Apple Park Foto: Apple Inc.

See on Apple'i ajastu lõpp. Jony Ive lahkub ettevõttest hiljemalt sel aastal, et alustada uut ettevõtet nimega LoveFrom, nähes Apple'it oma esimese kliendina, kirjutas Financial Times.