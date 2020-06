Aprill täielikku nulliringi Eesti majutusasutustele ei toonud, kuid kukkumine on olnud väga karm

Kõige populaarsemate kohtade TOP 3 hulgas on hetkel Vihula mõis Lääne-Virumaal, Mäetaguse mõis Ida-Virumaal ning Pärnus asuv Wasa Spaa hotell.

Age Põder sõnul ostetakse pakettreise eelkõige järgmisesse aastasse. „Oleme küll broneerinud mõningaid pakettreise, näiteks Tenerifele, Bulgaariasse, Kreekasse ja Egiptusesse, kuid üldiselt ostetakse uusi pakettreise veel ettevaatlikult ning sõit lükatakse pigem edasi järgmisesse aastasse,“ rääkis Põder.

Reisibüroo spetsialist toob välja, et Eesti inimesed kibelevad väga reisima. „Saame välja palju päringuid, kus uuritakse, millal juba saab reisima. Kõige enam küsitakse reisivõimaluste kohta Türki, mis on pikalt olnud eestlaste üheks lemmiksihtkohaks. Suur huvi on aastavahetuse reiside vastu, mille koostamine ootab lennuplaanide taga,“ märkis Põder.

„Maailm on nüüd jagatud turvatsoonidesse ning meie jälgime kuhu neist on ohutu reisida. Hetkel me räägime vaid reisimisest Euroopa Liidu siseselt ning ka selle sees on riigid jagatud nii-öelda punasteks ja rohelisteks tsoonideks. Viimaseid tuleb tasapisi pidevalt juurde, nii näiteks saab juba alates juulist lennata optimeeritud sõidugraafiku alusel puhkama Kreekasse ja Bulgaariasse,“ märkis Go Traveli esindaja.

