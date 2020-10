Apteegiketi juht: minister Aabi mure näomaskide hindade pärast apteekides on kummastav

„Muret teevad apteekide hinnad," ütles minister pühapäeval „Aktuaalsele kaamerale". Ta selgitas, et ettevõtted tõid Eestisse kevadel suhteliselt suure koguse maske, kuid toona olid hinnad kallimad kui praegu. Sellest tulenevalt on Aabi sõnul praegu müügil kevadise hinnatasemega maskid, kuid nende kõrvale on tulnud ka odavamad.

Südameapteekide ketti omava Pharma Holding OÜ juhatuse esimees Risto Laur ministriga ei nõustunud. „Minister Jaak Aabi mure on kummastav, kuna teadupärast tegeles minister riigile maskide hankimisega samal perioodil ja samadest tehastest nagu tegi seda erasektor. Seega peaks ministril olema selge arusaam teemast," kommenteeris ta.

Laur märkis, et Südameapteegi apteegid tarnivaid tooteid, sealhulgas maske, hulgimüügiettevõtetelt ning neil puudub teadmine, kas ettevõte on partii tellinud kevadel või muul perioodil. „Meie tingimuseks meie partneritele on, et parimate toodete otsimisega tegeletakse igapäevaselt," märkis ta.

Küsimusele, kas apteekides on maskide hinnad kevadega võrreldes odavamaks muutunud, jättis Laur vastamata.

BENU apteekide frantsiisijuht Rainer Kaseväli lausus, et müügil on näomaskid, millest enamus variante on lettidele saabunud kevadel, mõned hiljem. „Frantsiisi pakkujana meie apteekide väljamüügi hindasid kommenteerida ei saa. Küll võib apteegiomanikega konsulteerimise järel öelda, et maskide hinnad erinevad apteegiti ning sõltuvad sellest, mis tooteid konkreetselt apteek müüb ning mis hetkel need tooted hangitud on," lisas ta.

Ärilehe päringule vastates selgitas Jaak Aab, et ministeerium ei oma infot, millistes koguses eraettevõtted erinevaid isikukaitsevahendeid varusid ja palju neid veel alles on, aga tema sõnul on müügil olevad maskid enam-vähem sama hinnatasemega nagu kevadel.

Aabi sõnul ostis riik kevadel maske keskmiselt hinnaga 40-50 senti tükk. „Praegune täpne hinnatase selgub lähiajal avalikustatava riigihankega, aga senine suhtlus pakkujatega näitab, et võrreldes kevadega on hinnad kordades madalamad," selgitas minister.