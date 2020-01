Apteegiketid värbavad reformi jõustumise eelõhtul uusi proviisoreid

Detsembris, enne seda, kui apteegireformi tühistav ravimiseaduse muutmise eelnõu riigikogus maha hääletati, oli Eestis 180 proviisoriapteeki. Praegu, kuu aega hiljem on neid 181 ehk muutust sisuliselt ei ole. Kokku tegutseb Eestis 498 apteeki, millest ligi kaks kolmandikku ehk 317 ei vasta proviisoromandi nõuetele ning peaks minema 1. aprillist sulgemisele. Ometi näitab ketiapteekide vilgas tegevus vastupidiseid märke.

"Väga aktiivselt värvatakse uusi töötajaid. Kui vaadata tööportaale, siis proviisoreid ja farmatseute otsitakse üle Eesti igale poole ja see ka näitab, et tegelikult ei plaanita mitte tegevust lõpetada, vaid suure tõenäosusega need apteegid jätkavad tegevust edaspidi. Ei ole teatatud ka koondamistest. Praeguse hetkeseisuga ei ole ravimiametile teatatud seoses reformiga mitte ühegi apteegi sulgemisest," räägib Eesti apteekrite liidu peaproviisor Kaidi Sarv.

