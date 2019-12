Apteegireformi juhtiv asekantsler Jesse: olin Margus Linnamäe isiklikeks rünnakuteks valmis

Põhjus selles, et kaua vindunud apteegireform on võtnud pöörde, mille läbiminekul oleks see vastuolus suurärimehe Margus Linnamäe ja talle kuuluva ravimitootja Magnumi ärihuvidega.

"Septembri keskel hoiatas mind üks Margus Linnamäe äridega kokkupuutunud inimene, et oleksin valmis isiklikeks rünnakuteks, kui Sotsiaalministeerium jätkab suurte ravimite hulgimüügifirmade huvidele vastukäiva seaduse täitmist," kirjutas Jesse enda Facebooki-küljel.

Paar tundi pärast Jesse postitust avaldas Postimees "Kuu-uurija" autori Katrin Lusti küsimärgiga pealkirjastatud loo, kuid loos sees väidab Lust juba kindlalt, et suhtejuttudel on tõepõhi all. Lust juhtis ka tähelepanu, et nii Jesse kui Tanel Kiik pooldavad apteegireformi.

Jesse kommenteeris Ärilehele, et talle ei tulnud tänane ajakirjaniku pöördumine küll suure üllatusena, ent ebameeldiv on see ikkagi. "Septembri keskpaigas toimunud kohtumisel hoiatas mind Margus Linnamäe ärihuvidega kokku puutunud inimene, et nende huvide kaitsel on rakendatud ka isiklikke rünnakuid ja inetute kuulujuttude levitamist huvide edendamise teele jäävate inimeste ja nende lähedaste kohta. Seepärast ei tulnudki tänane absurdne küsimus Elu24 ajakirjanikult suure üllatusena, kuid ülimalt ebameeldiv oli see ikka. Otsustasin et parem on see absurdsus ise avaldada, kui jääda ootama kas, mida ja millisel kujul portaal teeb," ütles Jesse.