Apteekide sulgemise peakorraldaja hinnang eilsele aktsioonile: sellise asja puhul ei saa mõõta edukust

„Sellise asja puhul ei saa mõõta edukust. Selge see, et tegemist oli ebameeldiva sündmusega meie kõigi jaoks. Tegemist oli asjaga, mis kulges väga raske südamega," sõnas Danilov. „Mis puudutab sõnumit, siis see oli ühene, et need apteegid lähevad kinni 1. aprillil. Kogu see jutt, et leiame sinna proviisorid ja las nad lähevad esialgu kinni, need on katteta lubadused ja utoopia."

Danilov möönis, et meedias on tagasiside olnud negatiivne, kuid tema sõnul kuluaarides apteeke toetatakse. „Oleme saanud üsna palju tagasisidet, et see reform on sisutühi ja väga vägivaldne ettevõtmine. Loodame, et eilne sündmustik seda ka tõendas," lausus ühenduse juht.

Danilovi sõnul taolisi streike rohkem tulemas pole, kuid lisas, et debatt apteegireformi üle jätkub.