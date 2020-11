Ärajäänud jõulupeod jätavad riigi rahakoti ilma miljonitest eurodest maksurahast

Nimelt tuleb ettevõtetel oma töötajatele antud mitterahaliselt, kuid rahalise väärtusega soodustuselt, olgu see üritus, toitlustus või ametiauto, tasuda riigikassasse tulu- ja sotsiaalmaksu. Rahandusministeeriumi selgituse järgi ei saa konkreetselt jõulupidudelt tasutud erisoodustust maksudeklaratsioonides eristada, kuid saab vaadata, kui palju jõulupidude pidamise ajal detsembris erisoodustustelt rohkem maksu tasutakse.

Eelmisel aastal oli see lisasumma 6,2 miljonit eurot ja võib oletada, et ligikaudu selline summa makse võib tänavu detsembris erisoodustustelt laekumata jääda.

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Sigrid Laev märkis, et tänavune aasta on siiski varasematest erinev ja erisoodustuse tasumine on vähenenud muudelgi põhjustel. Võrreldes eelmise aastaga on üheksa kuuga erisoodustustelt juriidilise isiku tulumaksu laekunud 3,5 miljonit eurot vähem ja sotsiaalmaksu 7,2 miljonit eurot vähem. Seda on 15% vähem kui eelmisel aastal. „Laekumise vähenemist tavapärasega võrreldes oleme oodanud ka oma maksutulude prognoosis," ütles Laev.