Arakas: hotelle pakutakse meile üsna sageli

Me oleme hotellide omandamisest huvitatud, aga seda meie jaoks sobivatel ehk turvalistel sisenemistingimustel. Meie mõlemad hotellid – Hotell Palace ja Radisson Sky Tallinnas omandamised olid erijuhused.

Scandic lahkus Eesti turult ning meile müüdi Palace’i maja kui ka hotelli operaator, mille hiljem võõrandasime Tallinn Hotels’ile, kes maja senini edukalt opereerib. See järel viisime ellu mahuka Palace renoveerimisprojekti ning taastasime Tallinna esimese spetsiaalselt hotelliks ehitatud maja oma endises hiilguses.

Radisson Sky toonane Saksa omanik pidi erinevatel põhjustel oma vara teatud tähtaja jooksul realiseerima. Omandasime taaskord nii kinnisvara kui ka hotelli opereeriva Astlanda Hotelli AS’i, mis on senini meie omanduses. Olukord, kus kinnisvaraomanik ise on ka operaator, ei ole just tavapärane eriti kinnisvarafondide osas

Laiemalt on nii, et kui hotelle pakutakse meile paari viimase aasta majandusnäitajate baasilt, mis on olnud ajalooliselt väga tugevad kogu Eesti majutusärisektoris, siis meie jaoks on need liiga julged eeldused. Me pigem otsime erijuhus toopi investeeringuid, kus on vaja oluliselt aktiivsemat omaniku poolset rolli kui lihtsalt passiivne maja omandamine ja renditulu kogumine.