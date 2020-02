Arakas: mul kukub Kalamaja korterihindasid vaadates suu lahti

„Jah, Tallinnas on korterite hinnad ületanud eelmise buumi tipphetked, kuid ka keskmine palk on kõrgem. Seega tuleb arvestada, et statistika on nagu bikiinid ehk see, mida ta pakub, on küll kujundlik ja geniaalne, aga see, mida ta varjab, on palju olulisem,“ rääkis Viljar Arakas investor Toomase konverentsil.

Loe pikemalt Äripäevast.

Põhja-Tallinnas kerkis korterite pakkumise keskmine hind kinnisvaramaakleri Pindi andmetel detsembris 2401 euroni ja tegelik tehinguhind 2206 euroni.

Kinnisvarabuumi aegsest hinnatipust (aprill 2007) on hind 40 protsenti kõrgem ja turupõhjast (juuli 2009) on kerkinud 366 protsenti.