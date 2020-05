Arakas: Pärnu, Kuressaare ja Haapsalu ei ela Soome turistideta suve üle

Eften Capitali hallatav hotell Palace Tallinnas on juba kaks kuud suletud olnud, Radisson Sky hotelli 24 korrusest on aga tööle jäänud vaid neli. Araka sõnul on käibed teinud drastilise languse ja kriis on kestnud kauem, kui nad selle alguses prognoosisid.

"Kui eelmisel ja üle-eelmisel aastal oli Radissoni käive aprillis 800 000 eurot kuus, siis tänavu aprillis oli see 60 000 ja mai tuleb veel vaiksem," hindas Arakas ETV saates "Esimene stuudio".

Arakas ütles, et Tallinn pole olnud nii piiratud kui praegu Teisest maailmasõjast alates: praegu ei saa turist siia ei merd mööda ega ka maad mööda. Sisuliselt on katkenud ka lennuühendused. Seetõttu pole ka hotellitube praegu kellelegi vaja.

Ettevõte on koondanud umbes pooled töökohad, lootuses, et mingil määral ühel hetkel nõudlus taastub.

Arakas nimetas meeldivaks otsust piirid Balti riikide vahel avada, ent leidis, et Eesti turismi päästmiseks on vaja reisilaevaliikluse taastamist Soomega. Ta tõdes, et Eesti on olnud soomlaste suhtes üleolev ja võtnud neid iseenesestmõistetavana, kuid iseäranis kuurortlinnad nagu Pärnu, Kuressaare ja Haapsalu ilma nendeta suve üle ei ela.