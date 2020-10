Arakase juhitav kinnisvarafond ostis Riias suure logistikakeskuse

Tegu on suurima logistikavaldkonna kinnisvaratehinguga Lätis alates 2018. aastast. Tehing on kavas lõpule viia lähikuudel, teatas EfTEN.

Berģi logistikakeskuse pindala on ligi 50 000 ruutmeetrit ning see asub Riias Sigulda tänaval. Hoone rajati 2008. aastal ning sellel on kaks ankurrentnikku: jaeturul JYSKi kaubamärgi all tegutsev Taani kodumööbli importöör ja edasimüüja DO IT ning jaekaubandusele, apteekidele ja kondiitritele erinevaid kaubamärke tarniv Orkla Logistics.

Keskuse omandas EfTEN Real Estate Fund 4, mida juhib Baltimaade suurim ärikinnisvara fondivalitsemise ettevõte EfTEN Capital AS. EfTEN Capitali tegevjuhi Viljar Arakase sõnul pakub logistikasektor ühtesid parimaid tootluse võimalusi.

„Berģi logistikakeskus sobib hästi meie investeerimisobjektide portfelli, seda tänu oma strateegilisele ning kiiresti arenevale asukohale Riias, kvaliteetsetele rentnikele ning sisenemistootlusele,“ rääkis Arakas. Tema sõnul on Covid-19 järgses maailmas on logistika kasvav trend.

„Berģi piirkond pakub ideaalset asukohta logistikakeskusele, mis on mõeldud kaubatarneteks põhja ja ida suunal ehk Skandinaaviasse ja SRÜ riikidesse, ning tegu on väga suurepärase logistilise asukohaga Riias. Kõrge ning moodne laohoone ühes ideaalse asukohaga kindlustab selle mitmel otstarbel kasutamise tulevikus,“ märkis Arakas

Berģi logistikakeskuse müüb Lords LB Baltic Fund III, mida valitseb piirkonna üks suurimaid ärikinnisvara fondivalitsemise ettevõtteid. „Berģi keskuse müük on oluline samm meie Baltic Fund III väljumisprotsessis. Viimastel kuudel on see juba teine fondi vara müügitehing, mis kinnitab, et meie valitsevate objektide järele on turul positiivne nõudlus ning kavatseme jätkata edukat fondist väljumist,“ ütles Lords LB Baltic Fund III fondijuht Efim Hiterer.

Berģi keskuse müük on Läti viimase kolme aasta suurim logistikakinnisvara tehing. Tänavu on logistikavallas tehtud üle 50 miljoni euro eest tehinguid, mis moodustavad 40 protsenti Läti tänavusest tehingumahust.

„Praegu on näha kuidas nii kohalikud kui ka regionaalsed tegijad tunnevad senisest suuremat huvi logistikaobjektide vastu Baltimaades, nii et lähiajal on oodata hulga kapitali liikumist seda tüüpi varadesse. Näeme nüüd tegelikke tehinguid ning investorite sellise strateegilise tähelepanu tulemusi,“ ütles Newseci tehingute valdkonna juht Andrius Svolka.