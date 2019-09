Ühtlasi tähendab kiirlaenuäri tulemuste ralli, et Sild on jõudnud Äripäeva uude rikaste TOPi. 43aastase Silla vara väärtus on Äripäeva arvutuste kohaselt 17,7 miljonit eurot.

„Mina ise olen rikas, kuna ma tegelen sellega, mis mulle meeldib. Mul on perekond, sõbrad ja kolleegid, ning mul on üle kümne aasta olnud hea äripartner,“ ütles Sild.

