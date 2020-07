Arco Vara: kinnisvaraturul läheb oodatust tunduvalt paremini, aga tegelikult pole märtsi lõpust korteriturul hinnatõusu näha

Palju valeinfot

Lihtsustatud kinnisvaraturu ülevaateid on viimastel nädalatel meedias ilmunud arvestataval määral, mis enamus rõhuvad asjaolule, et kinnisvarade hinnad on tervishoiukriisi järgsetel kuudel võrreldes aastatagusega kasvanud. Tegemist on küll oma sisult toreda uudisega, aga oma olemuselt on siiski tegemist valeinformatsiooniga. Jah, statistiliselt on Tallinnas korterite mediaanhind kasvanud aprillis võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 11%, maikuus koguni 16% ja juunis veidi tasakaalukamalt 7,8% võrra ning Tartus vastavalt 13%, 19% ja 1,3% võrra, kuid sealjuures tuleks ka vaadata vastavate numbrite taha natuke süvitsi.

Nimelt, 2020. aasta aprilli ja maikuu tehingute struktuur on olnud oluliselt erinev kui 2019. aasta samadel kuudel, mille juures uute korterite osakaal on tänavu suurenenud, sest kriisi puhkedes alanes järelturuaktiivsus oluliselt kiiremini. Näiteks, kui Tartus moodustasid uued korterid kõikidest korteritehingutest 2019. aasta maikuus 15%, siis tänavu mais koguni 38%. Kuna aga uued korterid on keskmiselt 40% võrra kõrgema ruutmeetrihinnaga kui järelturukorterid, on muutunud tehingute struktuur viinud vastava perioodi keskmise hinna oluliselt kõrgemale. Ehk teisisõnu, tegemist on pelgalt matemaatiliste anomaaliatega, mitte kinnisvaraturul aset leidvate turudünaamika muutustega.

Suhteliselt vähe pannakse rõhku asjaolule, et tegelikkuses ei ole elamispindade turul olnud märtsi lõpust alates hinnakasvu täheldada ning näiteks 1960ndatel ehitatud tüüpkorterite segmendis näeme Tallinnas juba märtsi tasemelt ligi 10%-list hinnalangust. Tänavu II kvartalis tehtud korteritehingute lõikes võib täheldada, et võrreldes tänavu I kvartaliga on Tallinnas perioodil 1940-1970 ehitatud korterid olnud 8,6% ning perioodil 1971-1990 ehitatud korterid 5,5% võrra madalama hinnaga. Tartus on samaaegselt olnud täheldada n-ö hruštšovka tüüpi korterite osas 4,9%-list hinnalangust, kuid Annelinna 1980ndatel ehitatud korterid siiski veel hinnalangust ei indikeeri, aga edasine kasv on ka seal selgelt aeglustunud. Kuna Tartu korteriturul on senised pakkumispoolsed muutused olnud kriisi vältel mõnevõrra leebemad kui Tallinnas, on pakkumise suurenemisel ja müügiperioodide vähenemisel olnud hinnataseme muutustele seni oluliselt väiksem mõju.