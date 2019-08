Ardo Hansson pensionireformist: see ei ole reform, see on vandalism

Hansson näeb selles suurimat ohtu just ühiskonna nõrgimatele - neile, kel sissetulekud väikesed või kel puudub finantskirjaoskus, kirjutab ERR.

Hansson ütles, et valitsuse plaani sisu ja protsess on vale. „Kui sajandivahetusel tehti eelmist suurt pensionireformi, siis sisuliselt võttis neli aastat esialgsest kontseptsioonist rakendumiseni. Nüüd me räägime mõnest kuust, kus tahetakse kõik ära teha," lausus ta.

„Ma arvan, et siin ei ole laiapõhjaliselt konsulteeritud erinevate huvigruppidega, mina ei ole näinud küll mingit arvestatavat mõjuanalüüsi. Rahandusminister ise ütles, et see on väga suurte majanduslike mõjudega reform. Kui sellisel taustal hakatakse kohvipaksult mingisuguseid parameetreid paika panema, siis ma arvan, et see on väga halb," lisas Hansson.

Raha välja võtmisest rääkides soovitas Hansson seda mitte tarbimisse suunata. „Sa ei pea ilmtingimata jääma samasse fondi, kui antakse valikuvõimalusi ja kui sa arvad, et sa oskad neid otsuseid teha, et paigutada raha kuhugi mujale, kus ta säilib ka tulevikuks," sõnas Eesti Panga endine president.