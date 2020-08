Ardo Hanssonit nähakse Euroopa Keskpanga juhatuse liikme kandidaadina, kuid üks tõik võib heita sellele varju

Keskpanga juhatusest lahkub Yves Mersch ja sellega tekib paljudele riikidele 2026. aastani viimane võimalus euroala juhtimise juurde pääseda. Euroala neli suuremat majandust on juba juhatuses esindatud.

Ühe kandidaadina pakkus Bloomberg välja ka Ardo Hanssoni, kes oleks väljaande hinnangul Balti riikide parim võimalus oma esindaja juhatusse saada. Bloomberg tõi välja, et Hanssonil on Harvardist saadud doktorikraad ja ta on töötanud Maailmapanga majanduspoliitika osakonna juhatajana Hiinas.

Väljaande hinnangul toetaks Hanssoni kandidatuuri kõik Balti riigid, kuid sellele võib varju heita Eestit tabanud rahapesuskandaal.

Bloombergi võimalike kandidaatide nimekirjas on lisaks Hanssonile veel viis isikut, kelle hulgas on ka näiteks Olli Rehn, kes jäi Euroopa Keskpanga juhi koha heitluses alla Christine Lagarde'ile.