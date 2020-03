Are Altraja: kriisi mõju Sportlandile on olnud hävitav

Baltikumis spordi- ja vabaajakaupade müügiga tegelev poekett sai esimese löögi märtsi keskel Leedus kui seal kehtestatud üleriigilise karantiini tõttu suleti suurem osa kauplusi. Eesti valitsus otsustas eile, et reedest suletakse kaubanduskeskused ja avatuks jäävad vaid toidupoed ning apteegid.

„Ma ausalt öeldes pole isegi nii väga mures sellepärast, kuidas käive tagasi saada, vaid olen mures, et paljud muud eluvaldkonnad seisavad, inimestel on ebakindlus tuleviku ees ja kas töökohad ning ettevõtted säilivad," ütles Altraja.

Leedus on Altraja sõnul Sportlandi töötajad saadetud puhkusele ja sama tehakse ka Eestis ning Lätis. „Kui raha üldse sisse ei tule, siis töötajate koondamine ei ole rahalises mõttes lahendus. Pole võimalik isegi koondamistasusid maksta," möönis ta.

Altraja märkis, et ei tea, mis võiks praeguses olukorras lahendus olla. Ta oli kriitiline ka riigi suhtes, kuna majanduslike abimeetmete ümber valitseb tema hinnangul praegu segadus.

Küsimusele, milliseid eelmise kriisi õppetunde saab praegu rakendada, vastas Altraja: „Reageerida tuleb väga kiiresti. Protsessid juhtuvad palju kiiremini kui halvimas unenäos oskad arvata. Aga kindlasti ka seda, et ei tohi kaotada pead. Oleme ikkagi osa ühiskonnast ja osa majandusest."

„Arvan, et oleme raskes seisus, aga oleks ülekohtune öelda, et oleme kõige raskemas seisus. On palju teisi majandusvaldkondi nagu üritusturundus, laevandus või lennundus, mis on veel keerulisemas seisus. Igapäevaselt vaatame ja hindame ning püüame kuidagi analüüsida kokkutõmbuva majanduse struktuuri ning käituda parimal moel," lausus ta.