Arendaja: naiste osakaal kinnisvarainvestorite seas on tugevalt tõusnud

Scandium Kinnisvara on viimase kahe aasta jooksul müünud üle 230 väikekorteri. Veel aasta tagasi domineerisid ostjate seas tugevalt mehed, kuid viimase aastaga on olukord oluliselt muutunud ja naiste osakaal hüppeliselt tõusnud.

"Meie kogemus näitab, et üha enam tunnevad kinnisvarainvesteeringute vastu huvi naisinvestorid. Viimastes meie suurtes arendusprojektides moodustavad naised juba enam kui 50% ostjaskonnast. See on veel võrreldes kahe aasta taguse ajaga, mil naised moodustasid vaid 10% ostjaskonnast, tohutu kasv," rääkis Scandium Kinnisvara müügijuht Maia Lõško.

Kui naiskinnisvarainvestorite arv on hüppeliselt suurenenud, jäävad investeeringute suurused vastassugupoolele veel alla. Keskmiselt ostavad naisinvestorid ühe kuni kaks väikekorterit arenduse kohta, mehed tihti kolm või enam.

"Naised on kinnisvarainvesteeringu tegemisel ettevaatlikumad ning soovivad investeerimisobjekti kohta väga põhjalikku ülevaadet. Eelistatakse investeeringute hajutamise mõttes investeerida erinevatesse arendustesse ühe kuni kahe korteri kaupa. Mehed seevastu eelistavad investeerida suuremalt ühte väljavalitud arendusse, et muuta korterite haldamine võimalikult lihtsaks ja mugavaks," märkis Maia Lõško.

Samuti näitab ostustatistika, et laenude osakaal tehingutes on langemas ja üha enam investeeritakse omakapitali.