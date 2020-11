Arendajad jooksevad kiiresti kasvavale elurajoonile Tartu külje all tormi

„Viimased kolm aastat on toonud kaasa selle, et Tartu lähiümbrus on hakanud kinnisvaraarendajatele reaalselt huvi pakkuma,” sõnas Tartu vallavanem Jarno Laur poolteist nädalat tagasi Kõrvekülas asuvates Tartu vallavalitsuse ruumides. Tema kinnitusel elab praeguseks Tartu vallas juba rohkem inimesi, kui on mõnes Eesti väikelinnas. „Praegu on vallas elanike kokku 11 551 ja kahanevate elanike arvuga kante on meil üldse väga vähe,” sõnas ta.

Kuigi ERM-i ümbritsevate Raadi ja Vahi piirkondade planeeringud pärinevad juba 2007. ja 2011. aastast, on just viimastel aastatel hakanud piirkond nii kinnisvaraarendajatele kui ka inimestele suuremat huvi pakkuma. „Praegu on nii, et reaalselt on näha, et isegi koroonast põhjustatud majanduslanguse ajal ei olnud probleemi neid kortereid müüa,” märkis Laur. Viimase kolme aastaga on valla elanike nimekirja lisandunud selle mõjul umbes 700 inimest.