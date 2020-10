Arenduskeskuse Eestisse toonud Monese: valitsus on alustanud lõhkumist

"Aastaid on Eesti pannud energiat sellesse, et üles ehitada avatud ja innovaatilist e-riiki. Oleme olnud maailmale suureks eeskujuks ja kui ma seda vaatan väljastpoolt, olles elanud aastaid välismaal, on Eesti kuvand viimaste aastatega väga kihvtiks muutunud: me oleme paljuski kategoriseeritud edukate start-up’ide sünnimaana," kirjeldas Eestis 135 inimesel tööd andva Monese asutaja ja juht Norris Koppel, kes tõdeb, et tänane valitsus pigem töötab oma tegevusega sellele kuvandile vastu.

"Ma arvan, et ma olen paljude start-up-ettevõtjatega ühel meelel, kui ütlen, et selle poliitika peaks kindlasti üle vaatama. Hetkeseisuga valime meile väga ebasoodsat teed ja esimesed praod on juba tekkinud ning lõhkumisprotsess on kindlasti juba alanud," nentis ta.

Loe lähemalt Äripäevast.