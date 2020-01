Areneme Euroopa targa majanduse südameks või lepimegi Riia noorema venna rolliga?

Mis kasu oleks ägedast rongijaamast, kui raudtee oleks selle ümber projekteeritud ja rajatud linna kaheks jagava Berliini müürina, umbes nii nagu nõukogude armee omal ajal kavandas oma rajatisi? Kui juhtisime juba kaks aastat tagasi meie enda Rail Balticu võtmeametniku tähelepanu sellele murele, et läbi kolme riigi rajatava uue 870-kilomeetrise raudteekoridori peale on just Eesti pealinn ainsaks asustatud kohaks, kus Rail Baltic ei soovi inimestele mõeldud ristumistega arvestada, siis tundis ta sellise lähenemise üle uhkust ja heameelt. Ignorantsuses pole süüdi mitte Euroopa Liit, vaid meie ise.