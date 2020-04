Arengud. Ministeerium soovib uurida, kas Saaremaale võiks viia sild või tunnel

Varasemates töödes on leitud, et valida tuleks kahe sillaalternatiivi ja tunnelialternatiivi vahel. „Riigi eriplaneeringuga saame luua eeldused, et kui ühel hetkel tulevikus on praamid amortiseerunud, saame valida uute praamide ostmise ja püsiühenduse rajamise vahel," ütles Aas.

Enamasti räägitakse mandri ja Muhu saare vahelise püsiühenduse kontekstis sillast. Juhul, kui eriplaneeringu tõttu ei ole võimalik silda ehitada, siis eelistaks 40% Saaremaa, 75% Muhu ja 54% Lääneranna valdade elanikest püsiühendusest loobuda. Tunneli ehitamist pooldas 50% Saaremaa, 17% Muhu ja 25% Lääneranna valdade elanikest ning 65% Saaremaa, 38% Muhu ning 38% Lääneranna valdade ettevõtjatest.

Uuringute tegemine, sh keskkonnauuringute, mõjude hindamine ja avalikud arutelud on riigi eriplaneeringu koostamise loomulik osa. Eriplaneeringu läbiviimise käigus konsulteeritakse elanike, ettevõtjate ja valitsusväliste organisatsioonidega, sh keskkonnaorganisatsioonidega. Kohtumiste toimumise kohta jagatakse huvilistele infot kohalike omavalitsuste abiga.