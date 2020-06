Arenguseire nõukoda sai uue sõnaka liikme

Pillesaar on IT-ettevõtte Helmes juht ja Teenusmajanduse koja juhatuse esimees. Majanduskomisjoni esimees Sven Sester tõi esile, et Pillesaar on hea vaistuga investor ja aidanud jalule mitu globaalse haardega tehnoloogiafirmat ning kel on selles vallas kogemusi enam kui 25 aastat. „Samas ei ole Jaan Pillesaar ainult oma ettevõtmistele pühendunud, vaid annab panuse ka ühiskonnale. Teenusmajanduskoja asutaja ja juhina töötab ta selle nimel, et kaasaegne tehnoloogia ja majandusteadus rakenduks kogu ühiskonna teenistusse. Usun, et ta tekitab hea sünergia ka arenguseire nõukoja töös," rääkis Sester.

Jaan Pillesaare sõnul on tänapäeval elu nii keeruliseks muutunud, et inimesed, keda oleme harjunud pidama targaks kõiges, ei ole seda enam. „Saan arenguseire nõukoja tegevust oma igapäevase töökogemusega toetada, sest inimeste igapäevatöö ei paista kusagilt uuringutest välja ja see on valdkond, kus praktikute nõu on akadeemikute nõuga võrdväärselt oluline," ütles Pillesaar.

Arenguseire Keskuse juurde moodustatud arenguseire nõukoja eesmärk on arenguseire sõltumatuse tagamine. Nõukoja peamisteks ülesanneteks on kinnitada arenguseire tegevuskava ning teostada järelevalvet selle täitmise üle.

Arenguseire nõukoja esimees on Priit Rohumaa ja ülejäänud liikmed Jaak Aaviksoo, Mait Palts ja Tarmo Soomere.