Arenguseire: viirusekriis on viinud ettevõtete käivetest 3,5 miljardit eurot

„Teiste riikidega võrreldes on koroonapandeemiast tingitud majanduslangus olnud mõõdukas, kuid tööhõive on Euroopa Liidu riikidest kahanenud Eestist enam vaid Hispaanias, Ungaris ja Iirimaal,“ ütles Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov. „Enim on kriisis kannatanud tööjõumahukad teenussektori harud, samas kui töötlev tööstus on hoidnud majandust toimimas. Lähiaastatel edenevadki paremini viiruskindlamad majandusharud nagu näiteks infotehnoloogia ja finantssektor, aga ka puidu- ja elektroonikatööstus.“

Keskmisest haavatavamates sektorites luuakse 14% lisandväärtusest ja neis töötab 21,2% töötajatest. „Kõigis majandussektorites kokku on ettevõtete käive olnud märtsist-oktoobrini aasta varasemaga võrreldes 7,8% ehk 3,5 miljardit eurot väiksem,“ ütles Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane. „Majandussektorite lõikes on viiruse esimese laine mõjud Eestis olnud väga erinevad.“

Täna kell 11 esitletav raport sisaldab ülevaateid viiruskriisi mõjude kohta 17 majandusvaldkonnale, samuti võimalikke arengustsenaariume järgmise kümne aasta jooksul. Raportit tutvustavad Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov, keskuse ekspert Uku Varblane ja kommenteerib Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

Uurimissuuna „COVID-19 mõju arengusuundumustele“ eesmärk oli anda kiirhinnang viiruskriisi käigus toimuvatele ja eelseisvatele muutustele. Eelkõige keskendub töö majanduslike mõjude selgitamisele ja tulevikuväljavaadete hindamisele, sh käsitletakse seda, kuidas võib muutuda Eesti majanduse struktuur ja konkurentsipositsioon teiste riikide suhtes.

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu Kantselei juures. Keskus viib läbi uurimisprojekte Eesti ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimiseks, uute trendide ja arengusuundade avastamiseks.