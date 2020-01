Argo Luude vastuseks toidutootjate pahameelele: puhas keskkond ongi kallis, tootjad peaksid taaskasutusele mõtlema juba pakendit disainides

Kui küsida kelleltki kas ta eelistab täis kõhtu või puhast keskkonda, siis võime saada väga erinevaid vastuseid. Vastus sõltub juba üksnes sellest, kas vastajal on hetkel kõht täis või pole ta mitu päeva sööki näinud või kas vastaja viibib mõnes paigas, mis on rängalt reostunud.

Riigi ees seisab see küsimus paraku igapäevaselt ning erinevaid poliitikaid planeerides tuleb kaaluda nii ühe kui teise poole argumente. Samas - olukorras, kus ookeanides hulpiva plastireostuse mass hakkab ületama kalade massi, ei saa teha nägu, et kõik on kõige paremas korras ning tarvis on tegeleda hoopis mingite teiste ja veel suuremate ning olulisemate asjadega.