Äri, mis ajab koerad närvi. Kes on Eesti ilutulestikukuningas?

Tanel Saarmann reporter RUS

Tartu ilutulestik 2018 Foto: Kiur Kaasik

Ilutulestike taevasse laskmine on sattunud mitmel pool maailmas surve alla, seda ka Eestis. Mitmed paigad, eesotsas Pärnuga, on otsustanud ametliku saluudi tegemata jätta. See aga ei tähenda, et eraisikud oma panust anda ei võiks. Kellele me raha anname, kui ilutulestikku ostame. Selgub, et peamiselt kolmele firmale, neljale ettevõtjale.