Ärikinnisvara arendaja selgitab, miks väärikad ettevõtted üha enam kesklinnast välja kolivad

Tallinna linna maksimumnorm on olenevalt hoone tüübist ärikinnisvara puhul üks parkimiskoht 80-120 ruutmeetri kohta. Meenutame, et elukondliku kinnisvara puhul on kesklinnas 1-1,2 parkimiskohta korteri kohta. Kusjuures korter võib olla ka 20 ruutmeetrine.

Muuhulgas ärikinnisvara arendamisega tegeleva AS Kapiteli juhatuse liige ning arendusdirektor Indrek Moorats toob esmalt välja, et büroode arenduse puhul on rentnikele ja äridele ülimalt oluline piisava parkimise olemasolu. Seda on vaja nii töötajatele kui külalistele, kellele soovitakse pakkuda piisavalt väärikat ja mugavat kliendikogemust.

„Meie kogemus näitab, et piisav parkimisvajadus on kuskil 40-50 m² renditava büroopinna kohta üks parkimiskoht. Tihtipeale saab büroopinna valikul just määravaks parkimiskohtade arv, mistõttu väärikad ja olulised ettevõtted liiguvad linnakeskusest välja ja otsivad võimalusi rohkem linna äärest, kus on võimalik paremaid parkimisvõimalusi pakkuda," ütleb Moorats.

Autod ikkagi kesklinna

Mida see tähendab? See tekitab olukordi, kus pole võimalik liikuda lühikesi otsi linna keskuses ilma autota ning inimestel on vaja teha läbi linna sõite, tekitades täiendavat autoliiklust. Lisaks, vaatamata sellele, et kesklinna büroohoonetes ei ole võimalik oodatud mahus parkimiskohti pakkuda, tulevad paljud töötajad siiski autodega, mistõttu pargivad nad igapäevaselt ümbruskonna avalikel parkimiskohtadel või kortermajade hoovides, isegi haljasaladel.