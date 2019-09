ÄRILEHE ANALÜÜS | Helme mure - laenu saaks võtta viis miljardit, kuid läbi niigi pingelise eelarve ei saa seda kulutada

„Eesti on Euroopas nagu friik oma väikese kaheksa protsendise laenukoormusega, mis kahaneb seitsmele protsendini,“ lausus Helme. „Me saaks teiste maade tasemeni laenu võtta, aga seda ei saa kasutada läbi riigieelarve.“

Kuigi riigil raha on, siis eelarvepositsioon vajab parandamist. See tähendab, et riik peab leidma kokkuhoiukohti. Tänavu peaks riik leidma 50 miljoni euro ulatuses kulude vähendamist. Et aga statistikaamet korrigeeris läinud aastate majanduse suurust suuremaks, siis siis tähendab see, et kaitseministeeriumi eelarve peaks kasvama umbes kümne miljoni euro võrra, sest selle kulu suurus on fikseeritud vähemalt kaks protsenti majanduse kogutoodangust. Seetõttu peavad teised ministeeriumid rohkem kärpima. Tuleva aasta pensioni indeksiks on 1,08 ehk pension peaks tõusma kaheksa protsenti. Ka kõrgete riigiametnike palgad on indekseeritud, mis on täiendav kulu.