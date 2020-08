ÄRILEHE ANALÜÜS: Linnamäel läheb keeruliseks. Kes on Eesti suuremad tegijad kinoturul?

Eesti kinoturg on peamiselt jaotunudki Finnkino OY-le kuuluva Forum Cinemasi ja Apollo Gruppi kuuluva Apollo Kino OÜ vahel. Viimaste aastate aruannete põhjal on nende turuosad suhteliselt võrdsed. Forumil oli see eelmisel aastal 18,26 ja Solaris Kinol üleeelmisel aastal 15,36 miljonit eurot. Neil 2019. aasta tulemusi veel äriregistris ei ole. Mõlemad suured ketid on ka kenas kasumis, mis ulatub neil kummalgi julgelt üle 1,5 miljoni euro.

Siis tuleb turul tükk tühja maad ning kolmas suurem tegija on Cinamon Holding OÜ, mis haldab Cinamoni kinosid. 2018. aastal näitasid nad 1,4 miljoni euro suuruse käibe juures lausa 2,6 miljonilist kahjumit. Omanikeks on seal Antelope Trustees Limited (Malta) 70 protsendiga ja Tatiana Vsevolodovna Tolstaya 30 protsendiga. Nende hallata on Kosmose kino, T1 asuv kino ning Tasku keskuses asuv kino.

Legendaarset Sõpruse Kino haldab MTÜ Must Käsi. Seal jääb käive alla poole miljoni piiri. Kino Artist haldab Tallinnfilm OÜ, mis omakorda kuulub SA Eesti Filmi Instituut.

Seitse aastat tagasi öeldi "ei"

2013. aastal ütles konkurentsiamet Solarise kino ja Forum Cinemas koondumise peale, et selle tulemusel hakkaksid Coca-Cola Plaza ja Solaris Kino kuuluma samale omanikule ning kaoks nende kinode vahel seni toiminud konkurents. Nad ütlesid, et kuigi Tallinnas on ka väikseid kinosid, oli kõnealuse koondumise puhul tegemist ainsate kobarkinodega.

"Tehingu tulemusel jääks kahe ettevõtja asemel kaubaturule tegutsema üks ettevõtja ning kõrvaldatud oleks praktiliselt ainus konkurent. Ka ei hakkaks lähiajal turule sisenevad Viimsi kino ja endise kino Kosmos ruumides avatav IMAX avaldama ühele omanikule kuuluvatele kobarkinodele piisavat konkurentsisurvet. Konkurentsiamet ei saaks mingil juhul lubada koondumist, mille tulemusena saaks konkurents oluliselt kahjustada. Koondumise lubamisel oleks tekkinud Tallinna kinomonopol, mis ei oleks mitte kuidagi tarbijate huvides," sõnas konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.

Mis on tänaseks muutunud? Oodata tuleb konkurentsiameti otsust.