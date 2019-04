ÄRILEHE ARHIIVIST | Rahandusministeeriumi ametnik: kurb, kui prognoosijad tanki pannakse

Ann-Marii Nergi ann-marii.nergi@arileht.ee RUS 1

Sven Kirsipuu nendib, et aktsiisitõusu vähendamine lõi selle aasta prognoosid omakorda uppi. Foto: Madis Veltman

Ärilehele antud intervjuus siunab tulevane rahandusminister Martin Helme (EKRE) taaskord ministeeriumi ametnikke, kes tema sõnul "tiksuvad oma mugavustsoonis" ja leiavad pidevalt põhjendusi, miks midagi teha ei saa ega tohi. Avaldame siinkohal meenutuseks Ärilehes aasta tagasi ilmunud loo, kus rahandusministeeriumi ametnik Sven Kirsipuu selgitab, kuidas õigupoolest need viltuläinud alkoholiaktsiisi prognoosid tekkisid. Kirsipuu sõnul hoiatas ministeerium valitsust algusest peale, et suurel alkoholiaktsiisi tõstmisel on väga laiad usalduspiirid.