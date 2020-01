Ärilehe artikkel pani riigikogu liikme Mart Helme poole pöörduma

Esitame Läänemetsa pöördumise muutmata kujul:

Kirjalik küsimus Välismaalaste seaduse ja õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu koostamise aluseks olnud analüüside ja mõjuhinnangute kohta

15. jaanuaril 2020 ilmunud Eesti Päevalehe artiklist "Siseministeerium soovib välistudengite elu kibedamaks teha. Uuringud, mis probleemi näitavad, ei ole aga avalikud" ilmneb, et Siseministeeriumi poolt ettevalmistamisel oleva "Välismaalaste seaduse ja õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse" eelnõu aluseks olevad analüüsid ja mõjuhinnangud ei ole avalikud. Eeldan, et tegemist ei ole saladusega, mida seadust menetlema hakkav parlamendiliige näha ei tohiks.

Seoses sellega, on mul Teile Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 147 alusel järgnevad küsimused:

1. Palun esitage kõik analüüsid ja mõjuhinnangud, mis on antud seaduseelnõu väljatöötamise aluseks, mida Siseministeerium meediale avaldada ei saanud.

2. Kui Teil pole mulle võimalik antud analüüse ja mõjuhinnanguid esitada, siis palun põhjendust viidates seadustele, miks Te seda teha ei saa.

3. Kui Te ei saa analüüse ja mõjuhinnanguid esitada, siis palun infot analüüside ja mõjuhinnangute nimetuste kohta ja viiteid nende dokumendiregistri numbritele.

Loodame, et Läänemets saab peagi vastused ning ühtlasi loodame, et riigikogu liikmetel on siiski õigus analüüside ja uuringutega tutvuda.