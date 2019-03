ÄRILEHE FOTOD | Vaata, kuidas algab T1 vaateratta paigaldamine. Esimesi sõite saab teha aprillis

Käesoleva nädala jooksul tõstetakse vaateratta osad keskuse katusele ja seejärel kulub veel kaks nädalat selle kokkupanekuks.

Vaateratas, mis ulatub keskuse katusel 120 meetrini merepinnast, sai veidi enam kui kuu aega tagasi Hollandi tehases valmis. Hollandis võeti see tükkideks ja toodi osadena Eestisse.

27 gondliga vaateratas on novembris Peteburi maantee alguses avatud T1 Mall of Tallinna uudse meelelahutust ja kaubandust siduva kontseptsiooni üks oluline lüli. Tegemist on esimese keskusega Euroopas, mille katusele on maamärgiks ja meelelahutusatraktsiooniks paigaldatud vaateratas. Ka maailmas on teada vaid viis sarnast keskust, mis kõik asuvad Aasias.

Vaateratta kütte ja konditsioneeriga varustatud gondlitesse mahub kuus inimest. Lisaks on vaaterattal ka üks VIP gondel romantikutele. Samuti pääseb vaateratta gondlitesse ka ratastooliga.

Vaateratta valmimist kaasrahastas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.