ÄRILEHE KOMMENTAAR | Kas pensionifondi tootlust vaatasid?

Romet Kreek reporter RUS 2

Raha Foto: Oliver Tsupsman

Ajal, kui teise pensionisammast püütakse teha vabatahtlikuks, mille üheks ettekäändeks on toodud pensionifondide nigelaid tootluseid, on ehk ununenud vaadata, et fondide aastane tootlus on päris hea. Olenevalt muidugi fondist mõni fond on parem kui teine.