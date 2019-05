ÄRILEHE KOMMENTAAR | Kui meil juhiks pensionifonde Buffettid, siis me ei lammutaks teist pensionisammast

Romet Kreek

Buffetti sõu Foto: Scanpix/ AFP

Investeerimise vanameister Buffett on ettevõtet vedanud alates 1960ndatest. Berkshire Hathaway pikaajaline investeerimistootlus on keskmiselt enam kui 20 protsenti aastas, mis on topelt võrreldes USA aktsiaturu (S&P 500 indeksi) tootlusega.