ÄRILEHE KOMMENTAAR | Kuidas käituda pärast pensionisüsteemi reformi

Tähtis on hästi tehinguid ajastada. See on õpitav, kasutades näiteks tehnilist analüüsi. Kogemus on rohkem väärt kui teoreetilised teadmised. Üks põhjus, miks meie pensionifondide pikaajaline tootlus on nii vilets, seisneb selles, et ei müüdud väärtpabereid suure kriisi alguses maha, kuna oldi kindlad oma ekspertiisile Kesk-ja Ida-Euroopa väärtpaberite osas. Suurte jamade korral ei oma siiski tähtsust, mida sa tead ettevõtetest, kui kõige väärtused kukuvad. Tõenäoliselt tekib tänu teise samba reformile inimestel esmakordselt ajaloos võimalus ettenägelikuse ja hea õnne korral mitte osaleda oma rahaga börsilanguses, hoides kontol raha, et siis paremate aegade ootuses taas raha börsile panna.

Väga tähtis on ka teha häid investeerimisvalikuid. Tasub uurida ettevõtteid, kuhu saab investeerida. Ettevõtted on väga erinevad ja erinevas kasvufaasis. Mõned maksavad heldelt dividende, mõned kasvavad ja on ka hääbuvad ettevõtted.

See, kuhu raha panna määrab suuresti ära, palju rikkust koguneb või ei kogune. Esmatähtis on kogunenud raha saanutele see, et kogu raha ei pandaks ühe ettevõtte väärtpaberisse. Kui selle ettevõtte ja aktsiaga midagi juhtub, võivad olla tagajärjed investorile fataalsed. Vähemalt kümnekonna ettevõtte väärpaberid võiksid portfellis olla, ja tasub vaadata ka Eestist kaugemale. Kõik maailma edulood ei sünni Eestis. Miks siis nendest mitte osa saada? Ükskõik kui ahvatlev ka ei paistaks mingi rahapaigutusvõimalus, riskide hajutamist ei tohi unustada.