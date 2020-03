ÄRILEHE KOMMENTAAR | Mida peaksid inimesed teadma tänasest börsipaanikast ja naftasõjast?

Investorid seda lugu ei loegi

Kui sa oled börsiinvestor, siis sa tõenäoliselt juba tead, mida tänane päev ja viimased päevad üldiselt sulle teinud on. Need on söönud sinu vara korralikult. Paljud teist on raha börsilt ära võtnud ja hoiavad seda nüüd kiivalt enda ligi, pangaarvel. SEB ökonomist Mihkel Nestor ütles tänases intervjuus, et kui nafta- ja koroonakriis leevenevad, siis peaks see raha leidma uuesti tee kapitaliturgudele. Kuhu investor selle siis ikka paneb? Need, kes ei ole kunagi börsil investeerinud, aga kogusid selleks julgust, said nüüd hirmutava signaali, et tuleks ikka mujale vaadata. Aga kuhu? Ehk tuleb siiski lihtsalt oodata, kuni praegune paanika läbi saab, end uuesti koguda ja siis ikkagi aktsiaturgudele sukelduda. Muide, see paanika võib lahtuda juba väga varsti.

Pensioniraha põleb

Ja me peame rääkima ka pensionifondidest. On see ju viimasel ajal eriti kuum teema olnud. Peagi peaks selgeks saama, mida tegi must esmaspäev meie pensionifondidega. Agressiivsemad neist on viimasel ajal juba räsida saanud. Kui me aga võtame nüüd pensionireformi, siis ei oleks inimesi päästnud ka see, kui nad oleks raha ise investeerinud. Praegu kukub peaaegu kõik, mis kukkuda saab. Isegi kuld, mida on ikka peetud lollikindlaks variandiks. On ka üksikuid erandeid, kuid selleks, et neisse investeerida, peab ikka päris hea selgeltnägemise võime olema. Selge on see, et pensioniraha täna suures osas põleb, aga kuhu mujale seda täna ikka kasvama panna saaks?

Eesti majandus sõltub palju Skandinaaviast

Majandusanalüütikud ütlevad, et vaadata tuleks Skandinaaviat. Kui seal läheb hästi, siis läheb ka meil kenasti. Seni ei ole sealt halbu uudiseid tulnud, vähemalt selliseid, mis peaks häirekellad lööma panema. Elame aga ajal, mil tuleb elada päev korraga. Teadagi on meie suurimad pangad Skandinaavia päritolu. Kui sealmail peaks juhtuma ning pangad reageerivad valusalt, siis on meilgi vesi ahjus.

Olgu veel öeldud, et pangandus, mis eelmisel korral majanduskriisi peasüüdlane oli, on sel korral tunduvalt paremas seisus. Ei ole juttu ka kinnisvaresektori võimalikust kollapsist. Aga eks ole sedagi räägitud, et seekord sünnib kriis varasemaga võrreldes teises kohas. Paraku kätepesu ja käsivarde aevastamine võimaliku kriisi korral ei aita. Milliseks majanduse olukord kujuneb, näitab juba lähiaeg.