Vähemalt 304 inimest tapnud ja üle 14 380 inimese nakatanud viirus nalja ei mõista. Hiina piiras juba inimeste liikumist. Sealsed tööandjad soovitavad neil, kellel see on võimalik, töötada kodunt.

Paljud tehased ei saa ilma töötajateta toimida. Kõikjal pole tööl vaid robotid, mida saab kaugelt ühe klahviliigutusega sisse-välja lülitada.

Et maailmas on paljude asjade tootmine kontsentreeritud Hiina, siis pole teps mitte põhjendamatu küsimus, et millal saavad poodides kaubad otsa. Ka Eestis.