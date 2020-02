ÄRILEHE KOMMENTAAR | Millal saavad poes kaubad otsa?

Vähemalt 304 inimest tapnud ja üle 14 380 inimese nakatanud viirus nalja ei mõista. Hiina piiras juba inimeste liikumist. Sealsed tööandjad soovitavad neil, kellel see on võimalik, töötada kodunt.

Paljud tehased ei saa ilma töötajateta toimida. Kõikjal pole tööl vaid robotid, mida saab kaugelt ühe klahviliigutusega sisse-välja lülitada. Tehased vajavad tootmiseks ka toorainet ja komponente ning valmistoodangu äravedu.

Et maailmas on paljude asjade tootmine kontsentreeritud Hiina, siis pole teps mitte põhjendamatu küsimus, et millal saavad poodides kaubad otsa. Ka Eestis.

Toidukaupu see meil ei puuduta, aga kuidas on lood arvutite, telerite, mobiiltelefonide ja autodega? Nimekirja võiks jätkata kuni kõikvõimalike plastikvidinateni välja. Isegi kui need pole toodetud Hiinas, on seal suure tõenäosusega mingid koostisosad, mis on Made in China. Kui tehased neid juppe ei saa, siis millal katkeb ka mujal maailmas tootmine? See on logistikas tarneahela planeerijate õudusunenägu.

Sellest pole möödas palju aastaid, kui Taiwanist käis üle taifuun, mis muutis ühe tööstuslinnaku sisuliselt põlenud maaks. Kohe tabas elektroonikatootjaid paanika, et aga kuskohast me nüüd saame vajalikud koostisosad. Praegu võime olla juba sarnases olukorras. Kuna Hiinas olid kuuaastavahetuse pidustused, arvestati juba ette, et tootmine väheneb mõneks ajaks. Aga kui tootmine ei taastu niipea?

Bloombergist võis lugeda, kuidas üks Uus-Meremaal tegutsev tootja pidi tellimuse üles ütlema, sest ei saa Hiinast vaja minevat kraami kätte.

Venemaa teatas, et sulgeb viiruse tõttu Hiinaga piiri. Paljud lennufirmad üle maailma enam Hiina ei lenda. Kui transport enam ei liigu, kuidas peaksid Hiinas toodetud kaubad maailmaturule jõudma?