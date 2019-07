ÄRILEHE KOMMENTAAR | Nordica tuletab jälle meelde: riigi raha on meie kõigi ja mitte kellegi raha

Tõsi, nagu ütleb Nordica hiljutine juht Hannes Saarpuu, siis Nordical kui äriühingul pole praegu viga midagi. Eesti firma heaks töötab pooltuhat inimest, lennukipargis on 20 lennukit. Pressiteadetesse saab kirjutada, et ükski Eesti lennufirma pole varem kunagi nii palju reisijaid vedanud kui praegu. Aga kas pole ikkagi kummaline, et firma, mis napilt neli aastat tagasi loodi eestlaste lennutamiseks, sest lennuühendusi Tallinnast oli ju vaja riigil pakkuda, lennutab nüüd oma kahekümne lennukiga rootslasi, taanlasi, vahel šotlasi või sloveenlasi? Ja ainult siis kui väga häda käes on, paneme võib-olla ka mõned Tallinna liinid tagasi? Olgu, sellest on heietatud edasi ja tagasi ning fakt on see, et kindlaim viis vältida riski kahjumit teenida ongi üldse mitte lennata. Või tegelikult üldse mitte lennufirmat omadagi, sest mittelendavad lennukid on jälle otsene kulu ja kahju.

Riigi raha on kõigi ja mitte kellegi raha