ÄRILEHE KOMMENTAAR | Nordicale 30 miljonit - mis selle raha eest õieti saab ja kas paremat võimalust lennuliikluse taastamiseks pole?

Raimo Poom raimo.poom@epl.ee RUS

Lennukid maandumas külgtuules Tallinna Foto: Andres Putting

Vaadates kõrvalt seda õhinat ja tuhinat, millega valitsus riiklikku lennufirmasse taas 30 miljonit tõstab, tekitab see küsimuse, kas ei müüda maksumaksjale põrsast kotis? Ja veel üsna lahjat põrsast. Äkki saame kalli raha eest saame teenuse, mis ei lahenda neid probleeme, mida see on mõeldud lahendama?