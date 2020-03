ÄRILEHE KOMMENTAAR | Õhus on oluline küsimus. Kinnisvaraturul võib siiski tiksuda pomm

Kasvanud on ka Eesti Airbnb pindadel veedetud ööde arv. See on tõusnud suvisel kõrgajal 45 000lt ööbimiselt kahe aastaga 71 000ni. See on siis vaid juulikuu number. Seejuures arvestatakse statistikat siin nii, et näiteks neljaliikmelise pere ööbimine võrdub statistikas ühega.

Visit Estonia on välja arvutanud ka hinnangulise ööbimiste koguarvu üüripindadel. Eeldus on, et reisiseltskonnas oli keskmiselt 2,6 inimest. 2017. aastal oli ööbimiste arv 710 000, aasta hiljem 980 000 ning möödunud aastal juba 1 280 000. Samal ajal on traditsiooniliste majutusettevõtete statistika jäänud 6,5 ja 7 miljoni vahele. Seejuures osa Airbnb kaudu majutuse pakkujatest sisaldub juba ka üldises statistikas (külaliskorterid, kodumajutused, hostelid).

Mis siis juhtuda võib?

Annaks Juhan, et pangalaenuga endale Airbnb korteri ostnud inimesi ei oleks liiga palju või et neil on tagavarad, mis võimaldavad keerulisema aja üle elada. Võib-olla halastavad neile mingil moel ka pangad. Mis aga juhtub, kui korter tuleb müüki panna, tõenäoliselt odavmüüki? Aga kui juhtub, et neid odavaid pindu tuleb turule palju? Siis tõmbab see kaasa ka ülejäänud turuosalised. Kõige hullem on see, et tegelikult ei tea keegi, mis seisus meie üüriturg ses osas on. On ju veel ka need, kes oma äri on üles ehitanud ukrainlaste ja teiste võõrtööliste majutamise peale. Tore äri heal ajal, aga kui ukrainlased tööta jäävad...siis on exceli faili näppides mõtlemisainet küllaga.

Kuidas Airbnb on reageerinud?

Loomulikult ei jälgi suurfirma lihtsalt pealt, kuidas kogu süsteem häiresse läheb. Võib ju ette kujutada, kui palju on broneeringute ära ütlemisi turismimekas Itaalias. Seetõttu on Airbnb kehtestanud korra, mida nad pidevalt täiendavad. Hetkel on erilise kohtlemise osaliseks saamas Hiina mandriosa, Lõuna-Korea ja Itaalia. Sealsete tühistamiste eest Airbnb mingit tasu ei võta ning klient saab oma raha täismahus tagasi. Samal ajal ei pea omanik maksma tasu Airbnb-le. Sama kehtib ka sel juhul, kui külaline on pärit tõsiselt ohustatud paigast ehk siis ülal mainitud piirkondadest.

Samas laieneb see poliitika ka neile, kel on avastatud viirus või kel seda kahtlustatakse, aga kes ei ela või ei paku majutust neis kõrge ohutasemega paikades või kui reisi ei saa ette võtta piirangutest tingituna. Lisaks ka siis, kui lend või maismaa transpordi reis viiruse tõttu ära jäetakse.

Seda, kuidas Airbnb teeb kindlaks, kas inimesel on COVID-19 või tal seda kahtlustatakse, ei ole teada. Ehk teab seda hea lugeja.