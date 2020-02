ÄRILEHE KOMMENTAAR | Teise sambast raha väljavõtjad peavad rahalaeva kauem ootama

Näiteks osad inimesed saavad vabaduse kulutada ära kogutud neli protsenti sotsiaalmaksu, samas kui sambaga mitteliitnud seda teha ei saaks. Sotsiaalmaks on sotsiaalmaksuseaduse paragrahv ühe kohaselt pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis, mitte omal äranägemisel kasutav kogunenud raha.

Samas avaldaks teise samba pensionifondidest enne pensioniiga raha väljavõtjad ka mõju sinna edasijääjate varade väärtusele.

Probleeme näib selle seadusega nii palju, et raske on ette kujutada, kas või kuidas seal oleks võimalik vähendada põhiseaduslike riiveid.

Kui riigikogu saab seaduse tagasi, siis on neil võimalik hakata seadust remontima, mis võib võtta aega. Võib ka uuesti midagi muutmata proovida presidendi juures õnne, et ehk on midagi tegemata vahepeal põhiseaduslikud riived vähenenud. Mõlemad sammud võtavad aega. Viimasel juhul võiks see jõuda riigikohtu lauale, mis hakkaks siis seda menetlema, mis võtaks jällegi aega.

Kui valitsuskoalitsiooni eesmärk oli teha enne tuleva aasta kohalike omavalitsuste valimisi inimestele käegakatsutavaks raha väljavõtt, siis valitseb tõsine oht, et ajakava kipub umbe minema.