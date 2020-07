ÄRILEHE KOMMENTAAR | Valitsus alustas ettevõtjate mõnitamist nõrgematest, tagajärjed tulevad aga suurtelt ja tugevatelt

Sel nädalal teatas Balti Laevaremondi tehas (BLRT), et loobus planeeritud investeeringust Tallinna tehasesse ja viis suure ujuvdoki hoopis Leetu. Põhjuseks välistööjõud ja selle reguleerimine Leedus mõistlike Euroopa riikide sarnaselt.

See on esimene suurem ja reaalne käik Eesti tagurliku tööjõupoliitika vastu, sest seni on masinatööstuse liit (kuhu ka BLRT kuulub) nendest ohtudest veel vaid rääkinud. Nüüd näitas BLRT, et neil on päriselt kõrini sellest, kuidas siseminister Mart Helme õpetab Läänemere üht suurimat ja vanimat tööstuskontserni õigesti äri tegema.

BLRT sellenädalane uudis peaks olema valitsusele äratuskell, et räigete sõnavõttudega lahmimisel ja samal ajal ka seadustega Eesti piiride kinni kruttimisel on päriselt tagajärjed. See, kui BLRT teeb investeeringu Leetu, mitte Eestisse, ei tähenda, et siia tulemata jäävate ukrainlaste asemel saavad tööd eestlased. Töökohti lihtsalt ei loodagi. Ei eestlastele ega ukrainlastele.

Tööstustele tehtu oli aga - kasutades EKRE meeste endi sõnu - morsipidu võrreldes põllumeeste alandamisega.