ÄRILEHE KOMMENTAAR | Valitsus püüab ajada tülli tulevikus pensioniks raha kogujaid ja praeguseid pensionisaajaid

Valitsus leppis Ratase sõnul riigieelarve strateegias ka kokku, et erakorraline pensionitõus tuleb, kuid mis suuruses ja millal, see saab olema seotud kogumispensioni teise samba vabatahtlikuks muutmisega, kirjutas ERR.

"Kui inimesed tulevad teisest sambast välja ja sealt raha vabaneb, siis suunatakse need vahendid esimesse sambasse," rääkis Ratas.

Ehk nüüd on pensionäridel põhjus vihaselt näppu vibutada nende poole, kes töötavad ja ka endale läbi teise pensionisamba tulevikuks pensionile jäämiseks raha kõrvale panevad. Valitsus ajas praegused pensionisaajad tülli pensioniks raha kogujatega selle asemel, et pensionärid vaataks valitsuse poole ja küsiks, et miks te pensionit ei tõsta.

Kui teise sambasse raha kogujad ei võta riigi poolt pakutavat tehingut vastu, mille tingimusi me veel ei tea, saab valitsus öelda, näete – tahtsime tõsta pensione, aga tööl käiad ei taha, et te kallid hallipäised saaksite erakorralist pensionitõusu. Pensionipõlveks raha kogujatele püütakse nüüd nagu tekitada süümepiinu, et seetõttu, et ma enda tulevikule mõtlen ja säästan, nii ei saa tänased pensionärid kõrgemat pensioni.

Et valitsus saeb sellega tulevikuusku ja usaldust riigi vastu, pole vist otsustajatele oluline. Sai alles kaval vimka keeratud ja teiste rahaga pakutud rahastamise allikas leitud justkui jänese kübarast väljatõmbamisega. On see vast alles trikk.

Mis siis, et erakorraliseks pensionitõusuks raha tuleb tuleviku arvelt. Aga see raha tuleb riigile vaid siis, kui tulevikuks pensioniks rahakogujad käituvad vastutustundetult ja lõpetavad moel või teisel tulevikuks säästmise.