Ärilehe lugu pani mehe valusat blogi pidama: ma olen kuristiku serval ja kukun lähikuudel omadega põhja Tanel Saarmann reporter RUS

Tühi rahakott Foto: Priit Simson

Ärilehe eilne lugu Raulist*, kes on sattunud hirmsasse võlarattasse, pani teise mehe oma langusest blogi pidama. Tema eile alustatud lugu hakkab kõikide lugejate ees lahti rulluma. Ta on võlgu ligi 50 000 eurot pea kõikidele finantsasutustele, kes midagi pakuvad. Tema kuine laenumakse on lausa üle 2400 euro. Võlgnik kirjeldab blogis otse ja ausalt oma tundeid ja seda, kuidas laenuorjus tema igapäevaelu mõjutab.