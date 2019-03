ÄRILEHE VALITSUSPROGNOOS | Ka EKRE-l on võimalus

Oletame, et Jevgeni Ossinovski neelab alla Reformierakonna lubaduse, et alkoaktsiisi poliitikat muudetakse, et maksutulu tuleks jälle Lätist Eestisse tagasi. Oletame, et Helir-Valdor Seeder teenib Kallaselt pooldava õlale patsutuse oma kampaaniaaegse nõudega, muuta pensioni II sammas vabatahtlikuks. Reformierakonna valitsuse teovõime sattub üle aisa lööma harjunud väikeste partneritega varem või hiljem kahtluse alla, kui vanaldase abielupaarina alatasa tülitsevad sotsid ja Isamaa omavahel taas ära lepivad, leiavad juhtparteis ühise vaenlase ning hakkavad välja pressima asju, millest koalitsioonikõnelustel oldi valmis loobuma.

Reformierakonnal võiks olla mugavam valitseda koos Keskerakonnaga ja ta on seda Edgar Savisaare ajal ka teinud. Kuid nüüd on reformierakond teravalt rünnanud Keskerakonna valitsuse poliitikat ja lubanud varajatud astmelise tulumaksu maksuvaba miinimumi näol ära muuta - kõigile võrdseks. Samuti on raske kujutada, kuidas Reformierakond laseks maakonnaliinidel jätkuvalt mängida tasuta ühistransporti.

Tasuks siiski tõsiselt arvestada, et Jüri Ratas tahab kindlasti Keskerakonda järgmisesse valitsusse viia ja ainus variant selleks poleks sugugi teha koalitsioon EKRE ja Isamaaga.

Uue valitsuse moodustamisel hakkab kõige olulisemat rolli mängima Isamaa, kes võitnud erakondadest pole ainsana välistanud koostööd EKREga.

Keskerakond on olnud EKREga koostöö välistamises ebalev. Juhtpoliitikuid Yana Toom hoiatas oma valijaid EKRE võimule tõusmise eest. Ratas on ka öelnud, et Keskerakond justkui välistaks EKREga koostöö, aga need sõnavõtud on olnud piisavalt segased, võimaldades sõnumi ümber tõlgendamist.

Martin Helme rääkis ka eile optimistlikult, et EKRE võiks olla järgmises valitsuses. Seega EKRE ja Kesk suudaksid oma erimeelsused kõrvale jätta ning valitsusse pääsemise nimel koostööd teha. Lõppkokkuvõttes taandub kõik sellele, kes teeb Isamaale parema pakkumise.