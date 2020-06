Ärileht alustab uue sarjaga: Eesti NSV rikkad - okupatsiooni-aastad pakkusid mõningaid võimalusi viljeleda eraettevõtlusega sarnast tegevust

Eraettevõtlusega tegelemiseks tuli hankida kohaliku täitevkomitee rahandusosakonnast iga-aastane registreerimistunnistus, maksta 5 rubla ja tekkivate tulude pealt tasuda ka tulumaksu. Kusjuures põllumajanduses oli kodu- ja käsitööndusega tegelemine tulumaksuvaba. Selline olukord kehtis kuni novembrini 1986, mis võeti vastu NSV Liidu seadus individuaalsest töisest tegevusest. Seadus hakkas kehtima maist 1987 ning vallandas tõelise kooperatiivide buumi.

Teine valdkond, kus võis rääkida mitteriiklikust omandist, olid kolhoosid (seda küll teatud mööndustega, sest harvad ei olnud need juhud, kus kolhoos ENSV juhtorganite tahtel ühisomandit eirates lihtlabaselt riiklikuks majandiks ehk sovhoosiks muudeti). Kolhoosi majanduslik alus oli nimelt ühisomand. Kolhoosnike kolmandal üleliidulisel kongressil vastu võetud ning novembris 1969 NLKP Keskkomitee ja NSVL Ministrite Nõukogu ühismäärusega kinnitatud kolhoosi näidispõhikirja alusel moodustasid kolhoosi ühisomandi talle kuuluvad ettevõtted, hooned, ehitised, traktorid, kombainid ja muud masinad, seadmed, transpordivahendid, töö- ja produktiivloomad, mitmeaastased istandikud, kuivendus- ja niisutusehitised, saadud toodang, rahalised vahendid ja muu kolhoosi vara. Kolhoosi ühisomandiks olid ka vastavalt tema kaasomandusele kolhoosidevaheliste organisatsioonide ja ettevõtete, sealhulgas kolhooside ehituskontorite ehk KEK-ide vara ja vahendid. Just seepärast ei saanud kolhoose ja nende loodud ettevõtteid ka erastada, sest need olid juba sisuliselt eraomandis.