ÄRILEHT BRÜSSELIS | Europarlamendi asepresident: Greta Thunberg ja reedeti streikivad koolinoored muudavad poliitikute jaoks raskete otsuste langetamise väljapääsmatuks

„Nimetage seda Greta Thunbergi järgi või miljonite koolinoorte järgi, kes tulevad peaaegu igal reedel üle maailma kliimamuutuste vastu võitlema, või nimetage seda ülekaalukaks avalikuks huviks – aga mida ma tahan öelda kõigile Euroopa poliitikutele – muutus on toimumas, nüüd sõltub teie lühiajaline mandaat teie pikaajalistest lubadustest kliimamuutuste osas. Sellepärast ma olengi optimistlik,” rõhutas Ungari eurosaadik.

Dobrev tõdes, et loomulikult ei ole kliimaneutraalsusele üleminek niivõrd lihtne, kui ta sõnades kõlab. Ta tõi välja Kesk- ja Ida-Euroopa majandused, mis on väga süsinikumahud. „Kui me räägime kliimamuutustest ja kliimapoliitikast, siis ei räägi me ainuüksi päikesepaneelidest ja metsamajandamisest – mis on muidugi ka oluline –, rohepoliitika on makromajanduslik poliitika, mis nõuab väga keerulisi, struktuurseid muutusi ühiskonna tasandil,” märkis ta.

Täna Brüsselis alanud ja neljapäevani kestev Euroopa piirkondade ja linnade nädal toimub juba järjekorras 17. korda. Igal sügisel oktoobris aset leidva neljapäevase ürituse käigus saavad kohalike omavalitsuste ametnikud, eksperdid ja teadlased tutvustada häid tavasid ning teadmisi regionaal- ja linnaarengu alal ning anda sisendit EL-i ühtekuuluvuspoliitika arendamisse.

2003. aastal esmakordselt aset leidnud üritus on aasta-aastalt vaid kasvanud – sel aastal küündib sellel osalejate arv üle 9000 inimese, esindatud on 27 liikmesriiki ning nädala raames toimub üle 400 erineva arutelu. Euroopa Komisjoni kinnitusel on piirkondade ja linnade nädal suurim üleeuroopaline avalik üritus omataoliste seas.